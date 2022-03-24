葫蘆埤童趣節兒童節連假登場，台南市觀光旅遊局邀親子來同樂。(台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真)

葫蘆埤童趣節兒童節連假登場，台南市觀光旅遊局邀親子來同樂。(台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真)

兒童節連假將至，台南市政府以「凌波仙子的奇幻派對」為主題，將於4月2日至4日在官田葫蘆埤自然公園舉辦「2022葫蘆埤自然公園童趣節」，把葫蘆埤自然公園打造成親子夢幻樂園，邀親子來體驗同樂。

台南市政府觀光旅遊局表示，「凌波仙子」是菱角田的嬌客「水雉」的別名，是官田區的一大特色，更是台南市市鳥，本次活動以凌波仙子為主角，3天活動堆出4大互動設施，10大體驗活動。

4月2日「打造仙子的家」大型團創邀請小朋友來幫忙彩繪仙子的家、4月3日「仙子的野餐派對」採用親子質感野餐和造型餅乾、飯糰，請小朋友們一起來野餐、4月4日「仙子裝扮嘉年華」將邀集小朋友發揮創意手做翅膀、頭飾，畫上精靈妝，與美麗的凌波仙子上台走秀，共同參與盛大可愛的裝扮嘉年華。

此外，還有每天限量的「仙子精靈村探險」活動，現場布設了孩子們最愛的「巨型仙子氣墊城堡」、「仙子精靈村」、「仙子更衣室」、「採菱角互動體驗區」以及「水雉生態廊道」，寓教於樂，好玩又好拍。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次童趣節活動還結合現地1樓「錢來也商店」與2樓「葫畔空間」餐廳推出專屬活動優惠方案，活動期間配合憑「仙子精靈村探險」完賽證明的兌換券至「錢來也商店」消費送小禮物1份、至「葫畔空間」買兒童餐就送布丁1份，歡迎大家一起來園區歡慶兒童節。