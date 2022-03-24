對抗疫情，高雄市田寮花季度假飯店推出「姓」運活動，邀請民眾在兒童節與清明連假時到飯店泡溫泉，享受下午茶與美食。業者表示，這是因為俗稱的「陳林半天下」，因此於三月起到五月底邀請符合條件的民眾到飯店享受餐飲優惠方案。

花季飯店餐飲部經理張惠琦說，陳、林、黃姓是台灣三大姓氏，因此於今年三月起到五月底，只要民眾姓氏是陳姓（三月）；林姓、張姓與李姓（四月），以及黃姓民眾（五月）憑身分證來花季，4人同行1人餐飲免費。主廚也與當地小農合作，用當地蔬菜、水果與食材推出菜餚。

對於新冠肺炎疫情橫掃全台，業者說，過去近兩年來的生意真的是很不理想，隨著今年初以來疫情趨緩，接客人數也有愈來愈多的趨勢，國旅的客人也有增加，成長超過6成，但24日又聽到國內高雄的疫情又有人確診的消息，令人擔憂。

該飯店以湯泉聞名，由於之前氣溫較低，2022年第一季的湯屋預定率很好，該飯店有33間各式湯屋，通常都有超過5成民眾預訂使用。業者希望疫情趕快過去，讓民眾恢復正常生活。