台中港務分公司24日在台中港環港北路海角明珠南側北淤沙區，舉辦「致敬海洋、至淨中港」清淨海洋淨灘活動。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司24日在台中港環港北路海角明珠南側北淤沙區，舉辦「致敬海洋、至淨中港」清淨海洋淨灘活動；由台中港務分公司副總經理陳苗鏜引領同仁及愛海的夥伴們，在春寒料峭的3月一起守護海洋。陳苗鏜強調，將致力實踐綠色港口理念，為海洋永續發展及環境保護盡份心力。

台中港務分公司指出，該公司邀集星光國際教育學校國中部的學生及台灣港務港勤股份有限公司台中營運所等，一起共襄盛舉；將敬海、愛海、親海、護海的永續環境種子向下扎根，以實際淨灘行動表達愛護海洋的熱忱，相當具有教育意義。

星光國中環保小天使及港口相關產業的夥伴們，一起踴躍參與淨灘活動，撿拾廢棄物包含保麗龍、寶特瓶、漁網、浮球等；淨灘雖減少廢棄物漂流入海，但效果還是有限。只有在大家重視海洋垃圾問題下，採取源頭管理及加強愛護海洋教育以保護生活在海洋的所有生物。

陳苗鏜表示，這次淨灘活動具有三層意義，包括為台中港清出一方淨土；分類垃圾轉換成資源、物盡其用；教育大家，不丟就沒垃圾，回到家、回學校、回工作場所，傳達愛護地球、珍惜資源，今天共清出525公斤垃圾。

陳苗鏜強調，海洋環境議題這幾年越來越受到重視，防止海洋環境劣化，減少各式廢棄物對海洋所造成汙染應是大家的目標；台中港務分公司將持續實踐綠色港口的理念，為海洋永續發展及環境保護盡份心力，落實向海致敬政策朝向永續港口邁進。