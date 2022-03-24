芳瑜日前上高點綜合台《震震有詞》，透露原本從小是富家千金，但在父親迷戀小三後造成家庭破碎，「我們的生活從天堂掉到地獄！」對於父母離婚有切身之痛，直到自己步入婚姻後，才釋懷並放下對父親的怨恨。

芳瑜表示父親畢業於成大外文系，當年在花蓮五星級飯店擔任經理，可說是風光至極，但父親外遇後全家風雲變色，起初母親還抱持著一線希望等待父親回頭，但小三侵門踏戶地對芳瑜母親講了句「在愛情裡不被愛的才是第三者，妳趕快離開吧！」芳瑜的母親才終於死心離開。

只是家族之間為了爭奪芳瑜的弟弟、也是唯一的男孩，數度強硬抱走弟弟，「為了怕弟弟又被搶回去，媽媽帶著我們3姐弟連夜逃回台北。」芳瑜回想上火車前，母親問了「你們3個慎重考慮確定要跟我回台北嗎？以後的生活會很辛苦。」3個孩子哭著要跟媽媽走，「我們也因此搭上通往地獄的列車。」

到台北後芳瑜的母親獨自扶養3個孩子，生活十分拮据，「我們常常一顆山東大饅頭吃一天、一鍋滷肉吃一周，甚至為求溫飽冒險到鐵道旁摘地瓜葉，媽媽還失足滑進鐵道險象環生。」回想起小三的頤指氣使跟母親委屈的反差，芳瑜說這輩子永遠忘不了，加上母親灌輸「妳爸爸不要我們了」，讓芳瑜長期無法原諒父親。

離婚後父親曾支付3次贍養費，之後被小三制止，「雖然生活再苦，媽媽不想讓孩子被看不起，堅持不申請低收入戶補助，而且對3個孩子管教十分嚴格，尤其對芳瑜的課業要求更甚，限制她不能看電視。

某日母親為多賺錢加入國民黨擔任黨工，跟助選團拜票剛好來到家中，一打開家門竟看到芳瑜在看電視，當場情緒失控當眾人面前賞她10個巴掌，長期被高壓教育的芳瑜反抗對母親說出：「我真的很後悔當你女兒！」

芳瑜坦言因為長期母親灌輸被爸爸拋棄的想法，長大後仍無法原諒父親，會心想「我不是你前世情人嗎？你怎麼會不要我只要那個阿姨？」芳瑜表示直到自己結婚後明白，夫妻會走到離婚這一步並不是單一個人的問題，這心結慢慢的才能打開、釋懷體諒。

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