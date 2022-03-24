即時對戰遊戲《#空帕斯：陣地攻防戰》(以下稱#空帕斯)，首次台日合作共同打造全新原創英雄角色「斯特利亞・拉拉・席爾瓦」正式上線，邀請台灣知名繪師「馬吉」精心繪製，並由被評為擁有最治癒聲音的「能登麻美子」獻聲，合力打造女神級英雄戰士為#空帕斯世界帶來全新戰力！為慶賀「斯特利亞」的誕生，自2022/3/24(四)至2022/4/3(日)期間推出高達6倍的超高機率英雄轉蛋和七日登入獎勵，號召玩家一起來體驗全新角色的強大魅力！

※全新英雄將於3/24(四)台灣時間下午16點正式上線，為提供玩家更優質遊戲體驗，系統將於3/24(四)12:00-16:00進行維護(台灣時間)。

為即將到來的四月，官方也宣布一連串豐富的遊戲活動消息，包含：#空帕斯TikTok帳號登錄上線與粉絲互動；全新賽季商店預計4月登場，讓玩家可以在商店中交換賽季限定服裝；以及4月賽季英雄「櫻華忠臣」。此外，玩家期待已久的niconico超會議2022宣告線下活動將於2022/4/29-2022/4/30在日本超展開，現場除了官方coser外，更有知名DJ YASUHIRO(康寛)、鬱P精彩演出，邀請台灣玩家線上轉播共同參加！敬請關注《#空帕斯》官方粉絲專頁。

即時對戰遊戲《#空帕斯》首次台日合作共同打造全新原創英雄角色「斯特利亞・拉拉・席爾瓦」正式上線

首度台日合作原創英雄「斯特利亞・拉拉・席爾瓦」3/24上線

3/24~4/3推出超高倍率英雄轉蛋、七日登入獎勵活動慶賀新英雄誕生

「斯特利亞・拉拉・席爾瓦」：首度台日合作原創戰士角色，邀請畫風細膩又甜美的台灣知名繪師「馬吉」和擁有最治癒聲音的聲優「能登麻美子」共同打造，「斯特利亞」的人物設定為整座森林被燒毀殆盡之下的妖精族倖存遺族，為尋求一片安寧之地帶著愛槍「小路」周遊世界。

職業：戰士

英雄技能：華槍術埃利詩，對指定的敵人地點施展跳躍攻擊(破防＋沉默)

繪師：馬吉

聲優：能登麻美子

作曲：Junky

自3月24日至4月3日高達6倍超高機率英雄轉蛋，必中女神級新英雄「斯特利亞」

自2022/3/24至2022/4/3期間推出台日合作英雄登場紀念活動：

高達6倍超高機率英雄轉蛋，必中女神級新英雄「斯特利亞」，邀請玩家抽角體驗全新戰士角色。

連續七日登入即可獲得多重獎勵，包含：

1. 「英雄兌換券1張」、

2. 「卡片能源+30,000」、

3. 「英雄兌換券1張」、

4. 「自由徽章3張」、

5. 「UR兌換券3張」、

6. 「比特金+300」、

7. 「英雄兌換券1張」

台灣繪師「馬吉」設計原創英雄

#空帕斯首次台日合作的原創英雄，由台灣知名繪師「馬吉」一手操刀，細膩又甜美的畫風在台灣和日本都有相當多粉絲關注。馬吉親自登場解說新英雄「斯特利亞」的3/20(日)#空帕斯直播節目，可以上#空帕斯粉絲專頁上觀看。

#空帕斯首次台日合作的原創英雄，由台灣知名繪師「馬吉」一手操刀

馬吉Facebook

《#空帕斯》TikTok官方帳號正式登錄！踏入短影音世界與玩家互動

全新賽季商店、賽季英雄「櫻華忠臣」、niconico超會議2022 多重豐富活動四月隆重登場！

四月連假即將來臨，《#空帕斯》也準備了一連串超豐富的活動，引領玩家們一起享受《#空帕斯》世界，其中包含了：

#空帕斯TikTok帳號登錄上線與粉絲用短影音互動；

全新賽季商店預計4月登場，玩家可以在商店中交換過往一年賽季限定服裝和頭像；

4月賽季英雄為：「櫻華忠臣」，並將於4/7(四) 正式開催，4/22(五)、4/23(六)分別舉辦排位賽和決賽；

「niconico超會議2022」將於2022/4/29-2022/4/30超展開，現場除了官方coser外，更有知名DJ YASUHIRO(康寛)、鬱P精彩演出，邀請台灣玩家線上轉播共同參加！