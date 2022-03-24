財政部今日召集公股銀行會商，討論青安貸款計息，財政部長蘇建榮今日參與「曼尼一號創投有限合夥成立記者會」，接受媒體採訪時表示，青安貸款利率是否調整，尚未有決議。

青安貸款是依據中華郵政股份有限公司2年期定儲(未滿500萬元)機動利率作為基準利率，加碼計息，自央行升息1碼、中華郵政同步調整幅度之後，青安利率就受到各界關心。

財政部長蘇建榮參加曼尼一號創投有限合夥成立記者會(圖／吳靜君攝)

財政部今日邀集中央銀行、金融監督管理委員會、內政部及公股銀行共同會商。今日傳出會議中決議，青安利率維持升息前利率，以一段式來說則為1.4％，擬「凍漲」到年底。

蘇建榮表示，相關議案(青安貸款利率調整與優惠)仍在討論、尚未定案。他重申，公股行庫是用自有資金承做青安房貸，必須考慮銀行成本。

考量青安貸款是以公股銀行自有資金承作，協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，仍須兼衡銀行承作資金成本，風險控管及整體健全房市政策，相關計息方式調整規劃尚在審慎研議中。