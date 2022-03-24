新北市樹林高鐵綠廊道啟用3年多來，乏人問津，變成違停、垃圾堆積空間；地方民眾盼增設多元設施，提高使用意願。（蘇益和提供）

新北市樹林高鐵橋下空地，原本是被鐵絲網圍住的空地，2018年經市府向營建署爭取1600萬元經費改善後，化身為1.4公里的綠廊道。不過，該綠廊座落在工廠區周邊，當初設置時也未完善燈光設置，又因管轄權問題，啟用3年多來，乏人問津，甚至演變成違停、垃圾堆積空間。樹林區公所表示，近期已會勘，初步將增設門擋、燈柱、體健設施，提高使用率。

樹林高鐵橋沿途經過樹林區羌寮、金寮、圳安、圳福共4里，由於高鐵通車10多年來，橋下空間長期荒廢，市府便向高鐵工程局申請用地，打造兼具人行步道、自行車道的綠廊帶，希望連結樹林國民運動中心、鹿角溪、光華公園等地方景點。

「夜晚燈光昏暗，一般民眾很少進出。」圳福里長蘇益和表示，高鐵綠廊道周邊都是工廠，雖然圳福、圳安里都沒有公園，但綠廊道夜晚燈光偏暗，也常有外勞群聚開趴、喝酒，根本沒有什麼民眾敢過去騎車或散步，長年來無人使用，變成治安死角，常有民眾在此偷倒垃圾，甚至將綠廊道當成私家停車場亂停車，擋住出入口。

市議員洪佳君表示，高鐵綠廊道的地理位置不差，但是並未融入全區運動公園的概念，像是鹿角溪公園就有分齡分區的使用空間，綠廊帶雖綿延1.4公里，但沿途多是綠地，少有設施，民眾使用率自然不高，若是能規畫籃球、羽球複合式場地、體健設施、自行車停車空間，使用率應該能提升。

樹林區公所表示，為改善汽機車違停問題，目前已研議在綠廊帶出入口設置門擋設施，預計4月底完成，另外增設照明、體健設施也在陸續規畫中，至於新設籃球架或其他運動設施部分，因為綠廊道土地仍屬高鐵所有，維修車輛有進出需求，因此仍須與對方溝通評議。