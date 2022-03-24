俄烏衝突似乎讓美中科技戰更加白熱化！西方擔憂大陸對遭受制裁的俄羅斯暗中伸援手，繼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表態支持提高對大陸技術領域的投資限制，並點名美國下個制裁目標可能是陸晶圓代工巨頭中芯國際後，她23日再度放話，如果陸企對俄羅斯出口採用美國技術製造的晶片，美國絕對會祭出讓「它們倒閉關門」的出口管制措施。

雷蒙多接受路透訪問時表示，俄羅斯因入侵烏克蘭遭受美國最嚴厲出口管控制裁，若任何國家的企業違反這項措施，美方不手軟將實施嚴厲懲罰。

「大陸半導體公司都仰賴美國軟體和設備來製造晶片，」雷蒙多說：「如果我們發現大陸企業賣晶片給俄羅斯，將拒絕他們使用美國的軟體和設備，徹底讓陸企倒閉，我們已準備好這麼做。」

雷蒙多指出，美方隨時關切對俄羅斯祭出各項出口管制，是否出現違反情形，一旦發現未遵守，將採取處罰來反制。

美國之音先前報導，大陸是俄羅斯晶片和消費型科技產品的主要來源國。2020年，俄羅斯70％的晶片、電腦和智慧型手機供應來自大陸。在西方制裁下，預計俄羅斯將更依賴大陸。

雷蒙多21日釋出訊號，表態支持提高對大陸技術領域的投資限制，並直接點名美國下個制裁目標可能是大陸晶圓代工巨頭中芯國際。月初雷蒙多曾公開表示，透過阻止使用美製的設備與軟體，美國「完全有能力讓中芯國際關門」。