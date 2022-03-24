張威縯（上排右五）電影圈內的好友、前輩到場支持創投啟動記者會。（鄧博仁攝）

由電影《角頭》系列創辦人張威縯聯手國際知名品牌設計師黃偉豪（Daniel Wong）、臺企銀管理顧問股份有限公司，聯合創辦曼尼托克管理顧問股份有限公司，今日舉行創投啟動記者會，籌募10億台幣基金挹注台灣影視產業，張威縯透露，除了忙管顧公司，最新的《角頭》影集也在過完年後默默開工，演員預計5月進組啟動。

今現場電影《角頭》跟《角頭2：王者再起》部分演員王陽明、孫鵬、狄鶯、黃騰浩、唐振剛、吳震亞也出席，除王陽明有願意回歸「角頭宇宙」，黃騰浩、唐振剛、吳震亞也都表示在等張威縯一聲令下合體，張威縯笑說：「要不是弄曼尼托克，《角頭》影集早就開拍了。」

不過張威縯也直言《角頭》影集製作難度頗高，預計拍攝10集，成本難以估量，像《角頭2：王者再起》找來國際影星鄒兆龍，《角頭》影集更升級，預計邀請韓國一線影星加入卡司。另一個難處是《角頭》系列演員黃鴻升（小鬼）、龍劭華已過世，要如何調整角色、劇情也是一大關卡。

王陽明日前發生擦撞，今表示心情已平復。（鄧博仁攝）

另王陽明日前發生擦撞，在臉書上抒發不滿情緒，直說：「氣死了！」今他心情上看得出來已平復，已經好了很多，雖兇手還沒抓到，但他露出招牌燦笑說：「算了！不追究，我們要包容。」車損壞部分他透露換個零件就好，至於修車金額有需要6位數嗎？他表示不用6位數，詳細金額便不透露。