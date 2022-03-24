29歲的美國女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）是迪士尼童星出身，憑藉搞笑劇集《孟漢娜》風靡全球，後專攻歌手生涯，作風大膽狂野，演唱多首歌曲膾炙人口。近日她因工作飛往南美洲巴拉圭，未料途中碰上暴風雨，甚至有一道閃電打在飛機上，驚人畫面嚇壞一票粉絲。

麥莉希拉原定昨晚要抵達巴拉圭首都亞松森的西爾維奧佩蒂羅西國際機場，和其他藝人在亞拉森音樂節（Asuncionico）表演，怎料搭機前往的旅途中出現變數，麥莉乘坐的班機被閃電擊中，面對如此天況只能緊急迫降。

班機迫降的消息很快被傳到網上，麥莉在推特上安撫粉絲「飛機緊急迫降，所有與我一同飛行的工作人員、樂隊、朋友與家人都平安無恙。」表示自己沒事，機上人員也一切平安，讓大家放心。

同時她還拍到閃電的畫面，鏡頭對著窗外，一道白光降臨，即使在機艙內依然能聽到隱約雷響，閃電打下來的瞬間引起乘客驚呼。麥莉上傳一張疑似機翼的照片，似乎是雷擊後留下的痕跡，銀色機翼上有一塊明顯的焦黑痕跡，甚至連金屬的部分都有些熔解。她同時愧疚表示不能飛去巴拉圭了，「不幸的是，我們無法飛往巴拉圭。」

We were unfortunately unable to fly into Paraguay. 💔 I LOVE YOU. pic.twitter.com/RxjPmMNdke — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

一向寵粉的麥莉，在搭乘驚魂班機後仍然心繫自己的粉絲，她今日（24日）凌晨在twitter（推特）上傳自己在浴室中的影片，同時提到「我希望我能留在巴拉圭為我所有的歌迷表演。請保持安全。」貼心提醒粉絲們在巴拉圭也要注意安全。

I wish I could’ve STAYed & performed for all of my fans in Paraguay. Please STAY safe. I love you . 🖤 (also if you can’t tell I’m a little sick, I think just super exhausted from the stress of yesterday! Got a few days to recover before BRAZIL!) https://t.co/gtXHC7AJgh pic.twitter.com/C7IlPp7f7t — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

她坦言，自己有點被閃電擊中飛機這件事情嚇到了，所以看起來有些憔悴。她在浴缸泡著泡泡浴，以低沉有磁性的嗓音帶給大家即時演唱。