有些人分手後就會和前任斷絕聯絡，有些人則能夠和前任繼續當好朋友。《搜狐網》命理專欄發文分享，雙子座、金牛座、天蠍座和獅子座的男性，分手後才懂得珍惜，對前任念念不忘，甚至想要挽回對方。

1、雙子座

雙子男在剛開始分手時，並不會有痛苦的感覺，甚至覺得無所謂，但過了一陣子，他們就會發現沒有前任在的日子很無聊、難受，後知後覺地感到寂寞、難過，無法輕易走出分手的陰影，比以前交往的時候更想念對方。

2、金牛座

金牛男很重感情，對待愛情也十分認真，分手後他們會不斷想念前任的好，並開始回憶2人過去美好、快樂的時光，滿腦子都是前任的身影，無法輕易放棄對於前任的愛，甚至在分手之後會比以前更愛前任。

3、天蠍座

天蠍男分手後會很想念前任，每晚都在回憶和對方相處的美好瞬間，覺得那段日子才是自己真正快樂的時光，一旦分手後，孤單寂寞的感覺就會湧上心頭，甚至願意做出極大的犧牲，只為了挽回前任，讓對方回到自己身邊。

4、獅子座

獅子男平時雖然霸氣有威嚴，對待感情時卻有不為人知的一面，和另一半分手後，他們會相當痛苦，後知後覺地自我反省，意識到之前自己的荒唐，也因此無法輕易放下感情，不願意死心，對前任的愛甚至會越來越深。