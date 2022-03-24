慧智基因24日表示，與國際大廠SOPHiA GENETICS技術合作，使用illumina因美納定序技術，推出HRD檢測，可望為50％卵巢癌病友找出精準用藥，大幅提升癌症精準醫療的進展，目前正布局約紿8千萬至1億元的HRD檢測市場商機。

慧智總經理洪加政指出，卵巢癌的治療開始進入個人化的精準醫療與標靶治療策略，目前檢測市場所提供的BRCA1/2基因檢測，僅能找出22％左右適合使用標靶用藥的卵巢癌病患。慧智與臨床數據分析公司SOPHiA GENETICS合作，並結合基因定序的領導者illumina因美納，接軌全球AI運算資源與基因定序專家。這次透過慧智的臨床檢測技術、SOPHiA GENETICS的DDM智能演算平台、illumina 因美納的基因定序平台的結合，聯手打造HRD檢測服務，將完整且高品質的檢測服務送到醫師的手上，可以將適合使用標靶用藥的卵巢癌病患的檢出率提升至50％，讓更多的病患能夠選擇合適的精準治療。

illumina因美納台灣分公司營運長鄭裕翔表示，慧智從2015年開始就是illumina的長期合作夥伴與技轉實驗室，從NIPT篩檢到這次的HRD檢測，雙方的合作也從孕前擴展到癌症精準醫學領域。這次三方專業的團隊合作，將能為台灣的精準醫療基因檢測再創下個里程碑。