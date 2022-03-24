俄羅斯入侵烏克蘭已近1個月，歐美國家紛紛制裁撻伐，而該國總統普丁更成為國際間頭號麻煩人物，他也深怕自己會被暗殺因此大幅提高維安費用，根據俄國財政部公布資料，今年1~2月總統預算增加超過40%，等於短短2個月維安費用高達93億盧布（折合約台幣27.4億元）。

普丁對於自己的人身安全越來越多疑，維安力求滴水不露，他2月解僱了多達1千名的私人工作人員，其中包括保鏢、廚師、秘書和洗衣工，這也導致維安費用大幅攀升，根據《莫斯科時報》報導，光是1~2月維安費就高達93億盧布，與去年同期的66億盧布（約台幣19.4億元）相比高出許多。

數據顯示，俄國政府預算當中，總統開支已成為政府預算中最昂貴的項目之一，今年3月初普丁又花了年度預算的34%，此支出成長幅度明顯高過其他政府部門，其他像是維持政府運行的成本僅增加14%，納稅人只花費8.9%，立法支出僅增加 2%。

《每日星報》先前披露，普丁覺得自己的人生安全在俄烏戰爭之際受到了威脅，因此在2月更換了近千名的私人工作人員，《野獸日報》特約編輯柯希塔表示：「普丁換掉洗衣人員、祕書、廚師等，情報圈分析他內心很害怕。」據悉普丁當了4任的總統，至少躲過5次暗殺。