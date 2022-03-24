有證整骨師對女患者伸狼爪，遭嘉義地方法院依性侵罪判刑。(示意圖/shutterstock)

曾姓男子領有傳統醫療整復師證照，A女因經痛、胸悶、腰痠背痛，接受曾男整治，曾男卻利用整骨機會搓揉A女的胸部，用手指插入或磨蹭其私處，宣稱這是整療必要的措施，法官以妨害性自主罪判曾男10月徒刑，緩刑4年。

曾男在嘉義縣海區開設「堂」字號整復所多年，A女經親戚介紹而去接受整療，去年3月間某天曾男先為A女做按摩，讓A女放鬆後，於整骨過程中，解開A女的內衣，用手搓揉及按壓她的胸部、舔她的乳頭、摸上半身，佯稱為讓經期順暢，用手指插入其陰道抽動至溼潤，A女感覺會痛、不舒服，卻誤以為是正常療程，隱忍下來。

去年5月間某天A女再去整療，曾男假意關心她經期有沒有比較順、有沒有性經驗等，又對她故技重施，這次更得寸進尺，穿著褲子用生殖器磨蹭A女陰處，還問她有沒有感覺，以此方式對A女性交得逞。

A女愈想愈不對勁，回家後告訴母親這2次的整骨經過，其母大驚失色，怒不可抑，報警揪出曾男的狼行。

法官審理，曾男領有傳統醫療整復師證書，民俗療法雖非正式醫療行為，但與客人之間類似醫療關係，卻利用照護A女的機會，對受照護人性交得逞，觸犯刑法第228條利用權勢或機會為性交者，刑期為6月以上5年以下。

法官審酌曾男坦承犯行，與A女達成和解，並給付30萬元和解金，依1罪1罰論處，曾男2次性交得逞，各判10月徒刑，應執行1年4月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。全案可上訴。

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