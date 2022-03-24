日本明星夫妻檔菅田將暉和小松菜奈，今(24日)雙雙宣布確診新冠肺炎，夫妻倆也因此停工，菅田將暉為此在推特發文道歉，造成大家的不便。

菅田將暉經紀公司發聲明，透露他23號早上接受PCR定期檢查，當晚得知確診，目前是輕症，今後會按照醫療機關、行政機關指示持續觀察。但由於他主持的電台節目下周是最後一集，但染疫後得停工休養10天，電台也宣布延後至4月4日播出。

對此，菅田將暉也在推特向大眾道歉，並對工作人員造成不便感到抱歉。而小松菜奈經紀公司也同樣發聲明，宣告她確診，並表示給工作者和共演者還有一直支持她的粉絲帶來很大的不便和擔心，「對此我表示由衷的歉意」。

據悉，29歲日本男神影帝菅田將暉，對人氣女星小松菜奈一見鍾情，單戀對方許久，雖然兩人三度合作，但直到合作電影《線：愛在相逢時》時，才晉升成為情侶關係，之後多次被日本狗仔拍到疑似同居畫面，但她們都未多做回應，去年11月小倆口終於修成正果，公布結婚的喜訊，消息震撼演藝圈。