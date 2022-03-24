根據國發會統計，未來十年業界最需人才為人工智慧應用服務業，順應潮流，勤益科技大學「人工智慧應用工程系」已獲教育部核可於111學年度招生，多家廠商看好該系發展前景，搶先捐贈AIWinOps系統平台授權以及AI模型開發等總值達千萬元的軟硬體設施。

勤益科大3月24日舉辦人工智慧應用工程系成立記者會，校長陳文淵表示，依據國發會發布「110至112年重點產業人才供需調查及推估報告」，人才需求最迫切TOP3為人工智慧應用服務、離岸風電、IC設計產業，且數位發展相關職缺占比過半，成立人工智慧應用工程系就是培養超夯的跨領域人才。

他也強調，勤益科大投入高額經費，將為人工智慧應用工程系打造「智慧運算實驗室」、「AI物聯網實驗室」及「AI機器人實驗室」，學生從實務操作中奠定理論基礎，進而達到學習目的、真正接軌產業界，未來就是「AI專家、元宇宙達人。

值得一提的是，多家廠商看好該系發展前景，新創公司慧穩科技特地至現場捐贈市價2千萬的AIWinOps系統平台授權，上市公司承啟科技捐贈AI模型開發與模型管理平台及高階AI運算伺服器，總金額逼近千萬。

系主任王圳木表示，該系禮聘一流師資，擴大研究領域，並加強產學合作，而該系也將聚焦視覺計算、AIoT、智慧機械三大方向，不論自駕、工安、人臉辨識、AOI自動光學檢測都用得到，他不諱言，過去該校相關科系有學生才畢業兩年，到新加坡從事電腦繪圖工作年薪達160萬元。

與會的彰師附工校長石文傑則期許，未來產學連結、縮短實用落差，中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延則坦言，台灣是硬體大國卻是軟體小國，資通訊服務業人才稀缺，台灣要發展數位經濟一定要從人才培育做起，台灣人工智慧協會執行長林筱玫則肯定該系成立相當具前瞻性。