促進轉型正義委員會前年9月間，審定要求國民黨將1950至1975年間的80筆蔣中正「總裁批簽」的檔案移歸國有，國民黨不服提起行政訴訟主張撤銷告訴，台北高等行政法院24日認為，當時蔣身兼該黨總裁及中華民國總統，對於動員戡亂和戒嚴體制具有不可分割關係，總裁相關核示屬政策重要史料，因此判決國民黨敗訴。

2019年間，促轉會審定4286筆「總裁批簽」系列檔案為政治檔案，後來又發現國民黨尚有的80筆類似檔案未通報，2020年9月4日審定並要求國民黨將上述80筆檔案依清冊，1至62號檔案移歸國家發展委員會檔案管理局，63至80號檔案移歸檔案局，國民黨不服向促轉會申請復查遭駁回，於是提告。

北高行指出，考量檔案完整性即保留歷史文獻脈絡，蔣中正當時身兼國民黨總裁及中華民國總統，國民黨和由蔣領導的政府機關對於動員戡亂和戒嚴體制的構成與運作，具有不可分割的關係。

基於完整還原動員戡亂體制、戒嚴體制的運作主導、威權統治時期樣貌與相關史實，蔣中正以國民黨總裁對於中央改造委員會、中央委員會簽呈文件的核示，是當時政策確定的重要史料，是理解動員戡亂體制、戒嚴體制運作的重要檔案，因此促轉會對於將「總裁批簽」檔案並命移歸的處分並無不當。