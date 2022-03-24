何時能夠全面禁菸，讓台灣成為「無煙之島」？衛福部長陳時中23日在立法院跟媒體說「需要時間」。那麼至少在全面禁菸前，我們可以要求菸商逐步減少菸品的有害成分，但14年才修的《菸害防制法》並沒有這一條。

從前年衛福部提出《菸防法》修法版本，送到行政院一拖就是一年半，在這期間，立委呂玉玲曾兩次在院會總質詢提出質詢，督促行政院盡快通過院版《菸防法》修法，並送到立法院審查。

呂玉玲會如此關心《菸防法》修法進度，就是看到二手煙對國人健康，特別是青少年健康的嚴重危害。

二手煙對人體危害甚深，根據美國食品藥物管理局（FDA）研究，菸草經燃燒後所產生之煙霧中有超過7000多種化學物質，其中有93種致癌及有害物質，例如甲醛、亞硝胺等，當中還包括Benzene(苯)、Benzo[a]pyrene(苯并芘)多環芳香烴類等15種被世界衛生組織所轄國際癌症研究署列為「第一級致癌物」

此外，衛福部國健署也表示，菸品燃燒造成的二手煙是分布最廣且有害的室內空氣污染物，甚至環境中殘留的三手煙，其危害物質仍可長期附著於衣服、地板、家具等物體表面。

根據美國疾病管制局研究指出，長期暴露於二手煙的環境，將提升30%-65%心血管疾病與中風死亡之風險，得到肺癌的機會將比未暴露二手煙的民眾高出20%-30%，也會增加罹病死亡的可能性；二手煙還會使孩童罹患呼吸道疾病及出現認知缺陷，也會增加孩童罹患氣喘、中耳炎及血癌的風險，危害甚深。

因此，呂玉玲強調，減少二手煙煙霧中各種致癌及有害物質之排放濃度已刻不容緩。

呂玉玲指出，有反菸團體提出，應該要求菸品未來研發，藉由成分改變來降低菸品燃燒所排放的有毒物質，具體達到降低二手煙害的目的，同步去縮限菸品燃燒有毒及致癌物質放的濃度，及建立檢測方法，透過降低菸品燃燒所產生的菸害，來減低煙害。

可惜，「逐步降低菸品燃燒所產生的有害成分」的論點在此次衛福部的修法中並沒有納入，呂玉玲建議衛福部，未來在修法過程中將這項論點納入。

呂玉玲表示，降低煙害是國人的共識，衛福部應該正視家庭二手煙害逐年提升的事實，同時也應該研議，（要求菸商）透過研發來降低香菸排放有毒物質的可能性。