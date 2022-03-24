青安貸款計息係按中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率(下稱基準利率)加碼計息。配合中央銀行於3月17日升息一碼，中華郵政自3月23日同幅調升，國內銀行業也紛紛調高存款及貸款利率，青安貸款利率調整深受各界關注。

財政部於111年3月24日召開會議，邀集中央銀行、金融監督管理委員會、內政部及公股銀行共同會商。考量青安貸款係以公股銀行自有資金承作，協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，仍須兼衡銀行承作資金成本，風險控管及整體健全房市政策，相關計息方式調整規劃尚在審慎研議中，最後會議確定先觀望，不隨央行調高利率幅度，會議初步共識是傾向先全面凍漲到今年底為止，一段式利率維持在1.4%，不過財政部長蘇建榮表示，還需等待下周行政院核定宣布。

此舉也是繼勞動部宣布「凍漲」勞工紓困貸款利率之後，第二個宣布凍漲的政策性貸款，金融圈也預期，接下來如就學貸款等政策性貸款，可能也會比照辦理，以避免升息對民眾帶來過大的衝擊。