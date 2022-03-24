台灣房屋集團趨勢中心統計，台南平均房價從2019年14.6萬元上漲至2021年每坪17.5萬元，漲幅兩成，為六都之冠，其中台積電功不可沒！台南市地政局局長陳淑美談到，南科目前產值破兆元，不只台積電缺工，其他大廠也缺，這都象徵台南經濟力仍持續蓬勃發展，台南近年更完成包括麻豆工業區、長勝營區等新興開發區面積達220.15公頃，未來五年預計再啟動340公頃土地開發，近三年更已成功引資1.35兆元，創造逾3萬個就業機會，產業建設推展有成，26日台南也還有重大建設利多宣布。

台南受惠南科及沙崙智慧綠能科學城作為經濟成長雙引擎，產業需求用地大增，陳淑美說，市府近年積極推動土地及工業區開發，包括南科特區F、G區區段徵收預計113年完工及南科三期擴編計畫等等。

展望台南未來房市，陳淑美說，目前工資、營建成本持續攀升，台南房價修正空間有限，像是台南高鐵特區受惠沙崙科學城利多帶動，每坪8萬元房價已成歷史，而房地價雙漲、外溢效應帶動加上居住型態改變等因素影響住宅供需，台南外圍區域已逐漸成為建商推案熱區，且以大樓、小宅化產品為市場主流。

統計至今年1~2月台南開工戶數，包括新市、麻豆、關廟等蛋白區，大樓型住宅開工戶數皆位居全市前三，甚至超越蛋黃市區，陳淑美認為，台南今年房市走向「量縮價穩」，受利多支撐交易仍熱，民眾可把握台南發展黃金十年利多，不過仍需關注利率是否持續調升及新一波房市管制措施，對總體環境帶來的變化與影響。