福氣小作所熱舞表演。（台中市政府提供）

梧棲區三民段社宅的日照和小作所，由社團法人台灣福氣社區關懷協會辦理，協會特打造「小福咖啡館」，協助身心障礙者在自然情境下融入社區，增加人際互動能力，豐富生活經驗，24日舉辦「身心障礙者社區式日間服務」開幕典禮。社會局長彭懷真說，未來日照和小作所將服務35位身障者，社區民眾也可品嘗學員製作的咖啡和糕點。

彭懷真說，「小福咖啡館」學員「阿成」從特教學校畢業後，一直夢想可以找到工作，減輕家人負擔，曾經嘗試職業重建和庇護工場，但都因為無法穩定工作而離開，經過身心障礙社區資源中心轉介；「阿成」接受小作所的服務，從基礎學起，培養工作態度和技能，每個工作步驟教保員都為他設定適合的目標，阿成不用擔心跟不上其他夥伴腳步。

社工人員指出，為讓身心障礙者在社區自立與發展，市府近幾年積極開辦社區式服務，提供家屬喘息機會。在咖啡館服務獲得正向經驗，如「阿成」重拾自信，希望在小作所協力下，有朝一日可以完成進入職場就業的夢想。