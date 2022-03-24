俄羅斯攻打烏克蘭不順，傳出普丁可能遭到政變。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）內部消息人士爆料，俄羅斯入侵烏克蘭引發的混亂，導致安全局內部對普丁愈來愈不滿，尤其西方制裁影響他們的生活，抱怨不能帶孩子去迪士尼玩，如今普丁「每周」都面臨被政變的威脅。

俄羅斯自2月24日進攻烏克蘭以來仍未拿下基輔，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，流亡海外的俄國人權社運人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）告訴英國《泰晤士報》（The Times），俄羅斯聯邦安全局消息人士告訴他，內部對於普丁的不滿愈來愈高，尤其官員們對於西方的制裁愈來愈感到挫折，這代表這些特勤官員不能飛往自己的度假別墅，或是不能「帶他們的孩子去巴黎迪士尼樂園玩」。

報導指出，聯邦安全局官員的薪水高於一般俄羅斯民眾，政府也會分配公寓，普丁本身就在1998至1999年間擔任聯邦安全局局長，2000年晉升俄羅斯總統。

奧塞奇金說，普丁讓俄羅斯享有20年的穩定局勢，讓包括安全局官員、警察、檢察官等這個體系的人擁有良好的生活品質。

他稱，如今這批夢碎的幹員認定，如果有必要，他們願意改變整個體系，「這場戰爭持續的每一周、每一個月，安全局人員叛變的可能性也跟著上升。」

奧塞奇金並未透露自己的消息來源，僅表示對方在安全局裡負責小型分析部門，他說自己是在2021年10月首度與該名消息人士接觸。

奧塞奇金4日才根據消息來源發布2000字報告，指出普丁對烏克蘭的戰爭將如同「納粹德國」般「完全失敗」，報告內容指出，在持續面臨烏軍的完全抵抗下，俄軍將「沒有勝利的選項，只剩下失敗」。

報告也稱，俄羅斯政府與多支在烏克蘭的部隊失去聯繫，代表莫斯科無法得知確切的死亡人數。

俄羅斯安全局專家、調查新聞網站「冒險者」（Bellingcat）執行長葛羅西夫（Christo Grozev）表示，他已經將這份報告交由自己在俄羅斯聯邦安全局的線人看過，儘管他們不完全認同報告的所有觀點，但證實了報告確實由內部人士所寫。

文章來源：Risk of Putin being deposed by security service coup 'is growing every week amid chaos engulfing the Kremlin in the wake of the botched Ukraine war', whistleblower claims
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