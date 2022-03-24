AV監製米砂稱自家女優在北捷遭人射精在身上，但因「女方職業是AV女優，所以不予起訴」，怒罵檢察官太噁心；台灣AV女優吳夢夢對此親自詢問當事人，才發現其實是2件不同的事，當事人是控告某攝影師性騷擾，一審敗訴，原因與AV女優沒有直接關聯，北捷遭射精又是另一案、已和解；吳夢夢在PTT發文完整解釋事件真相。

本名江佳儒的AV監製米砂昨（23日）晚在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，砲轟「台灣檢察官太噁心」，事後刪文，但台北、新北等地檢署針對關鍵字搜尋結案書類卻無所獲。

檢察官說，被害女子指控色狼對她潑精，提告性騷擾罪，但因對方沒有碰觸到身體隱私部位，不符性騷擾罪構成要件，難依性騷擾罪究責，事後改依公然侮辱罪起訴；對於米砂文章無端指「太噁心」，不少檢察官們覺得氣憤，希望米砂提供該案案號，讓各界公評。

吳夢夢在PTT上發文表示，該名被害女子A小姐其實是遇到2件事，其一是被變態攝影師拍照摸胸，A女事後提告猥褻及性騷擾，一審判敗訴正上訴中，而A女之後發文怒罵該攝影師，反遭對方提告誹謗，攝影師曾在在法庭上指稱A女是AV女優，試圖影響法官判斷，此事遭口耳相傳下才造成米砂誤解。

吳夢夢在PTT表示，該被害女子A小姐其實是遇到2件事，A女控告攝影性騷擾，對方曾在在法庭上指稱A女是AV女優，試圖影響法官判斷，此事遭米砂誤解。（翻攝自PTT）

吳夢夢表示，上述案件與A女捷運上被射精是不同案件，北捷案已經和解，強調「米砂聽到的版本，已經是傳了兩三個人之後，因為太氣了，所以沒特別詢問當事人就發文了」，吳夢夢特別呼籲女子外拍若要到密閉空間都要攜伴。