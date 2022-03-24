華劇《華燈初上》是近來的大熱戲劇，擁有超強卡司跟緊湊故事線，全劇共有三季，自去年11月開播以來，話題從未有過間斷，掀起全民追兇熱潮，本月迎來第三季的結局，結果讓許多人難過落淚，而劇中飾演酒店小姐蘿絲的林心如，提醒民眾追劇要注意身體。豈料卻引來鄧佳華留言，白目問到：「心如我長得像霍建華嗎？」遭到知名主持人陶晶瑩打臉，不料他又接著透過《今日新聞》回應了。

知名女星林心如在《華燈初上》飾演女一號，同時也是《華》製作人，成功製作出懸疑感十足的劇集，與她有密不可分的關係。見到許多劇迷熬夜追劇，關心起大家的睡眠狀況，發文寫下「經過了兩三天熬夜看劇應該很累吧，昨天有休息好嗎？今天要好好上班上課喔，加油～」

這篇林心如關心劇迷的貼文一出，馬上吸引大批人發表心得，「上架後一天就追完了」、「超級無敵好看的，結局很酷」、「早就追完啦，一日熬夜追完」就在此時，鄧佳華在留言區下方，驚人一問：「心如我長得像霍建華嗎？」還說道自己長相神似霍建華，引來網友翻白眼吐槽。

這些吐槽的人當中便包括了陶晶瑩，她在回文吐槽「你家需要鏡子嗎？」對此，24日鄧佳華透過《今日新聞》回應陶晶瑩，自豪地說：「陶子姐，現在的我很多才多藝，別低估了我。」還表示名氣已經大過於陶晶瑩，並說出「樣貌、內在方面勝過她」的發言，對自己相當有自信。