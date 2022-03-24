大家平平都是用路人，也都有繳一樣的稅金，但相信不少開車駕駛，在開車經過大樓時，仍會遇到有大樓保全為了住戶開車能順利出地下室，先行用肉身擋車好讓住戶車先行狀況發生，尤其在上下班尖峰時更是常遇到。近日就有網友反應，他被保全擋下從紅燈等到綠燈後，又再多等了20多秒，請問這有法源可檢舉嗎？
該網友於PTT反應，日前被某大樓保全攔車，擋住也沒關係，想說剛好遇到紅燈，等一下也無所謂；沒想到出口處本來就是黃網線，本來就是淨空區，沒想到這一等就是等到綠燈，甚至綠燈過了20多秒車子也緩緩駛出，讓住戶駛入道路，讓他疑惑上網求問，請問這是合法的嗎？對此網友則回覆：根據道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款，保全並非法定交通警察、或學校交通服務之人員，若於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通，若被取締至少就是1,200罰單起。
但底下也有幾位網友分享，遇到此種狀況就長按喇叭，讓喇叭來教訓保全們的耳朵，但其實這項建議也是違法的，不只很擾民可能還會因此吃上罰單，因為在按同時已經影響到行人。而其他網友也紛紛分享之前經驗，例如在信義統一百貨、台中豪宅都有遇過類似狀況，不論是擋車、擋行人，都讓大家感到不舒服；而另一派則是希望大家將心比心，讓大家有一個好的用路環境。
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