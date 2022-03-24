林口區智能衛生所24日開幕，立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君等人到場關心。（戴上容攝）

全新北第7座智能衛生所林口區智能衛生所24日開幕，林口衛生所特別與一旁商場三井OUTLET合作，啟動全國首創「新北動健康4.0-長者樂活MALL WALKING」健康運動計畫，新北市長侯友宜活出席動表示，希望商場提供長者優惠外，也預告2030年目標完成29區智能衛生所。

林口區智能衛生所24日開幕，立委洪孟楷、新北市議員蔡淑君等人到場關心。侯友宜在衛生局人員帶領下，與長者在三井商場一起體驗「MALL WALKING」健康運動計畫，氣氛充滿活力。

侯友宜表示，林口區智能衛生所與經濟部中小企業處的林口新創園合作建構健康雲端平台，民眾就醫時量測的血壓、血糖、血氧健康體適能評估、運動處方等資料都會上傳至雲端，讓醫師替民眾健康把關，另「林口數據平台-數據戰情室」將提供林口相關智能設備的大數據。

侯友宜也說，林口區衛生所特別與一旁林口三井OUTLET合作「MALL WALKING」健康運動計畫，他致詞時特別向林口三井董事長下町一朗喊話，長者的消費力遠大於年輕人，希望商場配合MALL WALKING提供給參與計畫的長者消費折扣，鼓勵長者健康步行，提升體力也讓心靈得到滿足。

下町一朗回應，對於新北市政府健康運動計畫會進一步研議方案；衛生局長陳潤秋也說，搭配新北動健康App，未來也可研議獎勵點數與林口三井OUTLET合作。

衛生局補充，新北智能衛生所會針對特定科別開設遠距會診，其中衰弱個案會由醫師開立運動處方，結合所內運動設備及動健康App提升患者運動量。新北市已完成6處智慧衛生所，今年會再新增林口、淡水、五股、深坑、金山、八里、三峽等7處，預計2030年完成29區智能衛生所。