2022全國中等學校運動會4月16日到21日在花蓮縣進行，預計超過1萬4500名選手參賽，大會跟上國際體壇性別平等議題，本屆賽事在桌球、羽球、網球及軟式網球新增男女混合雙打項目。

教育部體育署學校體育組科長林秀卿表示，近年性別平等議題在各類國際團體組織越發重視，國際奧會IOC持續與單項運動總會合作，將女子競賽項目安排在和男子相同的場地進行，也在奧運競賽運動種類逐漸增設混雙組別，2020東京奧運桌球新增的混雙，中華隊就靠著鄭怡靜、林昀儒合作為國拿下1面銅牌，讓國內體育界看到混雙項目值得發展的期待。

林秀卿指出，本屆花蓮全中運增設桌球、羽球、網球及軟式網球4個項目的男女混雙組別，另外在不影響既有選手參賽權益、學生升學權益、不增加承辦縣市財政負擔等前提，2022花蓮全中運競賽小組與各單項協會達成協議，取消原訂桌球、羽球、網球及軟式網球4個種類的5到8名排名賽，改採並列第5的方式列計成績。

本屆花蓮全中運有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪及滑輪溜冰共22個運動種類，聖火母火已於23日引燃，24日起全台傳遞，預計4月12日回到花蓮縣境類傳遞。

另外，新冠肺炎防疫工作不能鬆懈，教育部體育署副署長洪志昌補充，所有工作人員、參賽選手及觀眾均應接種新冠肺炎疫苗兩劑，且第2劑必須滿14天，或提供自費2日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，進入各運動場館全程配戴口罩，而近日全台頻傳地震，花蓮玉里玉興橋被23日凌晨的強震震成斷橋，林秀卿回應，目前沒收到場館受損消息，會請當地政府加強場館檢視。