屏東縣政府客家事務處與明華園總團合作推出六堆三百年紀念大戲《步月．火燒》，以1895年六堆客家義勇軍，抗日之戰發生地「步月樓」及最後一戰「火燒庄」為主軸，演繹六堆客家捍衛家園的真實故事，將於本周六（26日）晚間7點在屏東千禧公園登場。

明華園總團團長陳勝福表示，為了推廣台灣傳統戲曲，近10年來團隊經常運用台灣在地故事為素材，這次說的是客家六堆義勇軍團結一心保衛家鄉的故事，「當時六堆人團結一心，誓死保衛家園，寫下台灣抗日史上悲壯的一頁，我們帶著崇敬的心情演出這個故事，並不是要歌頌戰爭、突顯英雄主義，相反地，是要告訴大家戰爭的殘忍與和平的重要。」

陳勝福表示，這次前台、後台動員了5百人次，是大場面製作的節目，「屏東可說是明華園家族的故鄉，南台灣的熱情孕育了我們，讓我們在舞台上熱情奔放，現在已有五代人致力傳統戲劇，耕耘傳統與創新，也打破語言隔閡站在國際舞台上。」

《步月．火燒》以作家施百俊同名繪本故事為架構，由編劇王靖惇與導演樊宗錡共同創作。製作人陳昭賢是明華園家族第三代成員，她表示，這次的舞台規模很大，長達15公尺，還有主、副舞台，而為了呈現劇中的描述的「下淡水溪，滿野白芒」場景，劇組到處奔走，好不容易才蒐集到3萬株芒草。

陳昭賢表示，芒草並非一年四季都有，團隊從去年9月就開始蒐集芒草，「花了好多工作天，鑽入大台北地區河堤旁雜草叢生的地帶，還被芒草割到，還有演員過敏，好不容易才完成蒐集3萬株芒草，呈現劇中的場面。」

陳昭賢表示，全劇談論在抵抗外力時，沒有人是局外人，「保護自己的土地是每一個人的責任，也因此不會有客家人、閩南人等族群隔閡。古早年代或許會有族群隔閡，但相信在面對重大困難時，台灣人會團結起來。」

陳勝福表示，明華園總團過去有不少大規模場面製作的經驗，團隊的代表作《超炫白蛇傳》也有8萬人次觀賞，這次則在現場擺滿了3萬張椅子，當天下午4點開放入席。