「街口支付」董事長胡亦嘉，因2020年間擔任「街口投信」代理董事長，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，被檢舉隱匿資訊，讓部分特定人獲取利益，未公平對待投資人，初估不法獲利約9000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。台北地檢署24日指揮調查局北部地區機動工作站兵分8處搜索，約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信前董事王律傑等5人，晚間移送台北地檢署複訊。

金管會2020年針對「街口投信」辦理「街口託付實」、認定「街口投信」有誤導投資人相信保證獲利、追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，未公平對待投資人、加上胡亦嘉同時代理董事長、總經理職務等重大缺失，決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰台幣300萬元。

檢調依據金管會及投資人檢舉，指街口投信追 募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，未公平對待投資人，涉嫌背信罪，今天發動偵查行動，約談胡亦嘉等人。