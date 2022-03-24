竹南鎮海岸森林間步道，是紫斑蝶重要棲地與繁殖場。（謝明俊攝）

新竹林管處與保育志工們共同在三森步道沿線栽植蜜源植物。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮假日之森是苗栗縣珍貴的海岸森林，林內更是台灣紫斑蝶的重要棲地及繁殖地，近年，保育人員發現紫斑蝶的數量有下降趨勢，經分析原因與林內蜜源植物不足有關，新竹林管處為此與當地保育志工合作，在林內廣植白水林等蜜源植物近千株，以打造更適合的紫斑蝶樂園。

竹南鎮海岸線從龍鳳漁港南側起至中港溪岸，有一道長近4公里的海岸森林，分別命名為親子之森、假日之森、長青之森，林間並有「三森步道」連接，是遷徙北返竹南繁殖的紫斑蝶及其他蝶種重要棲地及繁殖基地。

新竹林管處長夏榮生表示，竹南鎮濱海第1311號保安林是國內已知斯氏紫斑蝶最大的繁殖地，林管處自去年開始，與台灣紫斑蝶生態保育協會以及在地志工合作，在「三森步道」沿線兩側各15公尺的13公頃保安林地內，進行除蔓、外來種植物移除，以及自然資源盤點調查工作，共記錄到3685株斯氏紫斑蝶幼蟲的食草─羊角藤。

調查發現食草充足，但為何蝴蝶生態不如從前？經專家會勘討論後，推測蜜源不足可能是主因之一。因此，依照調查結果，在不影響保安林既有防風功能下，利用林下孔隙地進行移除外來種植物大黍，將底層枯枝落葉層鬆整後，種植白水木、厚葉石斑木、橢圓葉赤楠、山黃梔、台灣香檬等近千株蜜源植物，提供來此繁衍的紫斑蝶有豐富蜜源。

台灣紫斑蝶生態保育協會表示，除了去年的除蔓讓羊角藤有更好的生長空間外，也協調苗栗縣竹南鎮公園路燈管理所在紫斑蝶遷徙繁殖的4至6月期間不除草，留下更多蜜源供紫斑蝶使用。今年更選定20處孔隙地栽植原生蜜源植物，提供蝴蝶一個友善空間。