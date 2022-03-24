台東縣環保局表示，焚化廠維修進度已達96％，7月應可如期試營運。（蔡旻妤攝）

台東縣環保局表示，焚化廠維修進度已達96％，7月應可如期試營運。（蔡旻妤攝）

台東縣環保局表示，焚化廠維修進度已達96％，7月應可如期試營運。（蔡旻妤攝）

興建十餘年未啟用的台東垃圾焚化爐自去年開始整修，台東縣環保局表示，焚化廠維修進度已達96％，7月應可如期試營運，而產生的底渣已委託廠商運到外縣市製成再生粒料，不再運回台東，也強調即使縣內垃圾量不足，也會降載為單爐營運，不會代燒外縣市垃圾。

抓斗抓起垃圾，投入鍋爐內焚燒。台東焚化廠自2月8日開始正式投料燃燒測試，第1階段的單爐試俥也進入尾聲，4月起將開始全廠測試。維修及試營運廠商林炯輝表示，將近20年未使用的台東焚化廠，包括中控系統、發電渦輪機廢棄淨化系統等核心設備都汰舊換新，全廠有超過6成的設備都已更新。

為解除外界對焚化廠試俥階段的疑慮，台東縣環保局陸續邀請地方民意代表及媒體入內了解作業情形。台東縣環保局副局長陳炳伸表示，焚化爐待測試通過後，將在7月開始為期2年的試營運，而產生的廢氣，將有連續排放即時監測，並符合環保相關規定。另飛灰及底渣固化物，已委託廠商外運到外縣市加工成再生粒料，就近運用在公共工程，不再運回台東。

台東縣環保局強調，台東焚化廠未來每天最多將可以燃燒255噸垃圾，依照環評規定，僅限台東縣全區垃圾，即便縣內垃圾量不足，也會降載單爐營運，不會燃燒外縣市的垃圾。

環保局說明，有關PM2.5檢測問題，已於周邊臨近國小架設連續自動測站檢測相關數值，且焚化廠周圍設置8個微型感測器，可以即時監測，而日後國小測站數據都會連接環保署系統公開上網。