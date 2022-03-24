台南市西門路4段一家娃娃機變相經營戳戳樂，先夾中兌獎品再戳中機台上方的戳盒獎號，即可得大獎，陳姓玩家日前花了2000元戳了6個洞還得不到獎品，24日竟到警局狀告黃姓台主涉嫌詐欺，警方發現機台玩法具公開涉賭性，反將陳男與黃男都依賭博罪移送台南地檢署偵辦。

娃娃機一般都涉及竊案罪，台南市卻有娃娃機案件涉及詐欺與賭博罪，39歲黃姓台主改變娃娃機台玩法，玩家只要先操作鐵夾，夾中機台內的兌獎品，即有資格玩機台上方戳戳樂，在數十個洞中戳中兌獎號，可拿走放在機台上方的獎品，因為戳盒內不乏價值數千至1萬元價值的獎品，吸引玩家躍躍欲試。

33歲陳男欲獲得機台上方價值上萬元的公仔，見戳盒上的未戳洞已所剩無幾，昂貴的公仔還在，心想有機會戳中大獎，每次夾取需投幣20元的機台，他一口氣花了2000元連玩了100次，將戳盒上剩下的6個洞全部戳完，卻發現仍未得獎，不滿店家欺騙，怒告娃娃機台主黃男詐欺。

據了解，該機台實際上尚有其他戳盒的戳洞完好，可繼續提供玩家遊戲，陳男仍堅持提告。警方聽完戳戳樂玩法，認為機台的變相玩法已具有公開涉賭性，除了受理詐欺案，再找來黃男，將兩人皆依照賭博罪嫌移送台南地檢署。