38歲南韓人氣YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）曾是海軍特戰隊（UDT）一員，近日到烏克蘭當義勇軍，還傳出戰死的烏龍消息，目前同行的2名夥伴已於16日返韓，他則堅守當地。不過，根據韓媒報導，李根大尉根本沒到烏克蘭參戰，被留學波蘭的南韓學生目睹在當地飯店吃早餐、拍戰爭片，但南韓政府當局已駁斥該說法。

根據韓媒《國民日報》報導，一名自稱在波蘭留學的韓籍學生表示，李根大尉跟他住在同一間飯店，兩人曾合照過，每天都看到對方在飯店吃早餐，由於此飯店離烏克蘭有點遠，推測不可能從烏克蘭入境到這裡。

該留學生透露，當時看到李根大尉攜帶攝影器材，身旁還跟著2位韓籍助理，宣稱要來拍片，曾聽過李根大尉嚴厲地訓斥助理「要拍得跟實戰一樣啊」，即便不斷NG也甘之如飴，看起來真的就像敬業的演員一樣。

不過，韓媒《周刊朝鮮》報導指出，若有南韓公民入境波蘭，南韓政府一定會在第一時間內接獲消息，但外交部相關人員並未收到南韓民眾再度入境波蘭的訊息，且政府另一個部門的相關人士也打臉該說法，表示李根大尉出現在波蘭是假消息，因為他目前還留在烏克蘭西部。