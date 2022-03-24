大魯閣實業上周宣布公布股東會紀念品後，連續6個交易日飆至漲停，未料今（23日）大魯閣被列為處置股，遭「關禁閉」影響股價殺至跌停，此事引起網友們熱烈討論，但多數人卻有點幸災樂禍，直說，「笑死，大部分領紀念品的一股仔不痛不癢」、「一股仔報到，不痛不癢頂多飲料錢沒了。」

大魯閣宣布股東會紀念品將發放價值2800元的消費抵用券後，引發許多零股股民搶進，大魯閣的股價也從11.15元起漲，連續6個交易日拉出漲停衝到19.55元，累積漲幅達75%，不過也因為漲勢過於兇猛，大魯閣連續三個交易日達公布注意交易資訊標準遭列處置股，從今日起自4月8日約每五分鐘人工撮合一次。

大魯閣遭列處置股後股價被打入跌停，股價重挫至17.60元，此事引起PTT網友們熱烈討論，但許多人卻覺得無傷大雅，「笑了，漲跌有意義嗎？一枚代幣都快能買2股了」、「1股，我當不小心把錢掉進水溝了，再跌10根都不怕」、「除非貪心的想賺價差才當韭菜，不然一股是沒差的」、「只要每年有股利，我這一股不離不棄跟一輩子了」、「買一股穩定持有兩年，價值投資」、「買一股，每年都能領，漲跌根本無意義。」

此外，大魯閣日前也公告去年財報，去年營收7.78億元，年減32.35%，歸屬於母公司業主淨損1.51億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損2.05元。