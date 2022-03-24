有些人個性和善，而且很好說話，容易成為被利用的對象，不過有的人待人隨和，處事也不會刁難別人，不過他們的善良也是有底線的，遇到事情時絕不會任人欺負。《靈匣網》分享5個為人和善，不過遇到事情絕不吃虧的星座。

1.水瓶座

水瓶座待人和善，相處時能夠感覺他們心思單純，不會心懷不軌，或是想利用他人來換取利益，對待陌生人也是如此，待人的態度都非常客氣，但並不代表他們好欺負，水瓶座非常懂得看人，他們觀察相當敏銳，能夠毫無保留的對人好，但也會在背後偷偷留一手，絕不會任人戲弄，遇到事情也絕不會讓自己吃虧。

2.天蠍座

天蠍座看似高冷且不好相處，但這其實是他們的保護色，天蠍座一旦與人熟識，就會變得非常熱情主動，而且重情重義，交朋友時也會慎選，遇到與自己價值觀不同的人時，他們就會主動遠離對方，不過對陌生人都非常客氣，甚至願意伸出援手幫忙對方，但千萬別以為天蠍座好欺負，他們非常聰明，而且有仇必報。

3.巨蟹座

巨蟹座忍讓力非常高，雖然有時看到他們經常吃虧，但在巨蟹座眼裡，他們其實是自願吃虧的，主要是因為不喜歡與人斤斤計較，寧願退一步海闊天空，平時人緣非常好，身邊朋友很多，但別因此誤以為他們好欺負，巨蟹座忍耐也是有限度的，若有心人士故意利用他們，巨蟹座絕對無法忍受，而且會想盡辦法反擊。

4.金牛座

金牛座個性老實，而且熱心助人，親朋好友只要一句話，他們就會主動提供協助，雖然平時給人憨厚的形象，但他們其實非常精明，只是不喜歡與人計較太多，就算明知自己吃虧了，但對於他們而言，吃一點小虧其實並不打緊，不過若是觸碰到金牛座的底線，他們絕對不會忍讓，而且會反擊回去，所以想欺負他們是不可能的。

5.處女座

處女座遇到事情時，總是能理性分析，堅持自己的理想，而且心胸寬大，當有人需要協助時，處女座絕對會提供幫忙，就算自己可能吃點虧，他們也無所謂，對於一些小事並不在意，但千萬不可以碰觸到他們的原則，若是試圖踩他們的底線，就要小心可能被報復。