高雄市政府勞工局為協助解決產業缺工與失業者就業問題，今年度在高雄市各地區委託專業訓練單位開辦多元職訓班開始招生，總共招收1050位受訓名額，以年滿15歲以上、具工作意願但工作技能不足之失業者為限，政府並將補助80%至100%的訓練費用。

高雄市勞工局表示，預計開設太陽光電系統配線班、坐月子服務人員培訓班、智慧機械 3D 建模設計與製造應用實務班、食尚異國料理職能培訓班、社會住宅包租代管暨仲介專業培訓班等工業類、商業類、醫事護理及家事服務類共35班別的職訓課程。

勞工局表示，失業者職業訓練參訓學員若符合就業保險被保險人(自願及非自願)失業者、新住民、獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、2度就業婦女之失業者等身分者，可獲得100%受訓費用補助，且若符合生活津貼請領對象資格者，也可於訓期內申請職訓生活津貼。

未具所列對象身分者，則補助80%訓練費用，可有效減輕學習負擔，取得結訓證書後，勞工局亦會協助就業媒合。招生簡章可至訓練就業中心官網公告欄(職訓招生項目)下載、或至台灣就業通查詢，或電洽訓練就業中心07-7330823 轉 211。