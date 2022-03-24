由中國國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院，與英國智庫Z／Yen集團共同編制的《第31期全球金融中心指數報告》於今日發表。其中全球頭三大金融中心繼續依次為紐約、倫敦和香港。

該指數從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽等方面，對全球主要金融中心評價和排名。本期前十位依次為紐約、倫敦、香港、上海、洛杉磯、新加坡、舊金山、北京、東京和深圳。

各個金融中心本期整體評分下降趨勢減緩，其中亞太區多個金融中心在經歷上期低迷的表現，本期評分出現集體反彈，表明新冠疫情對全球的影響已大幅減弱，2021年下半年世界經濟信心正加速恢復。

排名指出，全球十大金融中心的格局已基本穩定，從排名第三的香港到排名第十的深圳，各金融中心的評分差距均在1至2分之間，極小的評分變化都能引起排名的巨大波動，反映出頂級金融中心之間的競爭已日趨白熱化。