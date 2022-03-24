龍語申、吳婉君、王宇婕及林則希出席「追愛四人組」記者會。（羅永銘攝）

三立八點台劇《一家團圓》目前劇情越來越緊湊熱鬧，王宇婕、林則希、龍語申、張郁婕4角戀正式展開，引觀眾好奇4人感情會如何發展。24日王宇婕、吳婉君、龍語申及林則希出席「追愛四人組」記者會，大談感情觀，8點檔女神吳婉君也大方承認目前有新戀情，對方是圈外人。

《一家團圓》劇中飾演女律師的王宇婕在感情上丟直球給林則希，而龍語申也看上「姐姐」王宇婕，多角愛戀正式展開，王宇婕笑說她和林則希是孽緣還是正緣就要慢慢看了。吳婉君被問到如果劇中姊姊王宇婕被兩男追求，會希望姊姊和誰在一起，她毫不考慮就選龍語申，因為跟主動追求者談戀愛比較可以做自己。而吳婉君則是死纏陳冠霖，她笑說懷疑這角色是母胎單身，才會對戀愛這麼衝，而角色被設定是刁蠻小公主，她笑說根本就是「女版紈絝子弟」，因為無所事事。

她最近劇中消失被送往國外，吳婉君開玩笑說是因為打李燕而得罪了全天下護理師。這段休息時間剛好因先前與李燕連拍2天爭吵戲而傷了聲帶，聲音變超低她笑說好像男生，正好利用這段時間保養一下，做聲帶復健練習。

王宇婕劇中被綁架，林則希扛著她逃跑，帥氣模樣讓她動心，展開積極倒追攻勢，親了林則希。王宇婕表示私下是個性被動的人，20年才交了二個男友，目前和圈外上班族男友交往11年，面對愛情也不太主動，要等對方給回應，因為決定要愛就像玩梭哈一樣，她一愛就會掉下去。

而感情喜歡走直球的林則希表示曾經被女生主動追過，原因是女生覺得他長得像陳曉東，還打聽林則希喜歡會下廚女生，而做便當給他，但這段戀情只維持兩個月，爆笑原因是「女生有發現另一位『陳曉東』。」但他另一段感情更扯，他表示曾經被某任女友嫌棄，有天她說要去唱KTV就一去不返，之後隔了好多年林則希想要買房子，女生知道輾轉找到他，想要為林則希做銀行貸款，他笑說：「最後利息價錢沒談攏而破局！」大家就笑他接到電話時應該先問女生：「妳唱完KTV回來了呀！」

戲中吳婉君大膽主動，戲外她笑說自己是宅女，喜歡做飯、修改衣服。回憶學生時期讀文化大學家政系，被很多朋友問她為何會讀這，她就大方說：「準備當新娘呀！」吳婉君笑說自己面對感情很主動，喜歡一位男生就會讓對方看到自己，直接直球對決，至今還沒失敗過，命中率極高。而她也坦承目前有位新交往的圈外男友，其他則避而不談。

而龍語申在劇中對王宇婕一見鍾情，而私下的他也是姊弟戀4年，他表示還沒計畫要結婚，因要先打拼工作，笑說：「在台北壓力大要先存錢！」他也坦言當初追現任女友也花了點時間，不會花招百出的他，一開始沒追到，他笑說「遺憾比失敗更恐怖」，有緣份的兩人隔了6年重逢才在一起，吳婉君還開玩笑問：「是孝感動天嗎？」