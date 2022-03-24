俄軍轟炸烏克蘭首都基輔 摧毀購物中心

俄烏在歐洲開戰，卻引發外資逃離近5,000英里（近8050公里）之外的台灣。

據CNN新聞網23日報導，自從俄羅斯2月攻打烏克蘭起，就加劇了外資對中方可能對台增加軍事力量的擔憂，引發了一些分析人士所謂「外資史上空前出走潮」的說法。

報導說，兆豐國際投顧協理黃國偉指出，俄軍入侵烏克蘭後的3周中，外資拋售了價值約4800億台幣的股票。而這刷新了紀錄，美國銀行（Bank of America）分析師估計，2021年時，外資拋售了價值約156 億美元（近4462億台幣）的台股。黃國偉說，近期外資拋售台股刷新紀錄，比2008年全球金融海嘯時金額更大。

近年來台灣日益吸引外資，往往和印度，中國大陸和南韓等一起，被視為所謂「TICKS」的投資新寵。然而，俄羅斯攻打烏克蘭，卻又挑起北京可能攻台的擔憂。

政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）專家在3月的報告中說，外資擔心，北京可能利用西方分心，或是為了建立世界新秩序，而對台採取行動。不過，報告中說，「這些類比忽略了關鍵差異，並忽略了來自北京和台北的政治信號」。