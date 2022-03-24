民進黨台中市議員黨初選登記24日進入第4天，「台灣尚青」市議員江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡等人聯合登記初選，立委何欣純與莊競程現身力挺，誓言要讓「最強問政」議員們「優質連任」，讓年底民進黨台中市議會過半，市府「重返執政」；截至今日，已有38人完成登記爭取初選出線。

何欣純說，她一早到立法院簽到後就趕回台中陪同登記，台中市議會需要優質議員強力監督市府，為市民謀福利。莊競程說，他在中央為台中市爭取到許多經費，但盧秀燕作秀不做事，讓爭取到的預算不能好好被使用，議會更需要最強的議員們發揮團體戰力，強力監督市政。

第3選區（大肚區、烏日區、龍井區）議員張家銨表示，4年前她承接前市議員劉淑蘭使命接棒，不斷反映地方需求，爭取捷運藍線坪頂設站、社宅規劃、監督空氣品質，展現民進黨專業問政的品牌，今天再次邀請劉淑蘭陪同登記，由他見證自己一路來的辛勤耕耘。

第5選區（潭子區、大雅區、神岡區）議員、黨團幹事長周永鴻表示，就任以來兢兢業業為地方爭取建設，為孩子能有更好的發展和就學環境努力，在議會強打盧市府正事不辦只會作秀的施政風格，不斷揪出盧市府浮編濫編的預算，將持續努力，讓潭雅神地區成為宜居產業城。

第7選區（南屯區）議員何文海指出，他秉持「地方優先，強力問政」的態度，要求盧市府不能雙標看空汙，應該讓南屯焚化爐遷廠，還給附近居民乾淨的空氣。

第8選區（北屯區）議員曾朝榮表示，他和莊競程不斷為北屯發展打拚，從大坑步道改善、老舊自來水管汰換、多間學校設施改善，一路走來始終希望不忘初心，為成就更好的北屯全力付出。

第10選區（中區、西區）議員、黨團總召江肇國表示，他成功爭取「台灣好行」觀光公車，關心基層運動，為台中市孩子守住營養午餐補助，所做的都是為舊城發展盡心盡力，為小市民把關預算。

第12選區（太平區）議員蔡耀頡表示，他要為屯區打拚，並在未來更要全力爭取托老、托幼、托嬰、社會住宅等讓青年人減壓，使太平成為青年發展好所在。

初選登記今日進入第4天，包括市議員江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡，以及吳文豪、王岳彬完成登記，截至今日，已有38人完成登記爭取初選出線。