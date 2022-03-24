女星何如芸在2019年4月向花蓮美崙大飯店董事長王敏錡提出離婚，夫妻倆上法庭對簿公堂纏訟官司至今；何如芸姊妹淘丁寧昨(23)日發長文透露，她不敢說何如芸走出離婚的陰影，但何如芸在離婚官司打得如火如荼的時候，她曾說：「我這段婚姻我自己也要負起責任」，一番對顛覆「被害者情結」的剖析，讓當事人何如芸看了秒被惹哭；何如芸今(24)日也發表長文回應，直讚丁寧2年前「是唯一一個為我發聲的藝人」。

丁寧昨(23)日發長文談何如芸：「我不敢說她走出了離婚的陰影，但是我覺得她走出一條自己的路」，正當何如芸的離婚官司打得如火如荼時，她就曾感嘆：「我這段婚姻我自己也要負起責任」，讓丁寧感性說：「我就完全不擔心她了。我知道她肯定會是浴火鳳凰」；並大讚何如芸重生了，「也帶給很多人力量，她變得更幽默、更放鬆、更積極重整生活步調。她讓我們看到，面對失婚，面對這個創傷，除了哭鬧，我們有更多事情得要檢視自己。」看著她享受高壓的工作更是大讚：「她現在可真是人間極品呀！她非常值得有人好好愛她！」

丁寧這篇發文釣出何如芸感動留言：「妳！我要出班了妳還讓我哭，臉腫眼睛腫算妳的 謝謝妳」，姊妹情深羨煞眾人。今(24)日何如芸親發長文回應：「丁小姐是我婚禮的伴娘，她見證了一段愛情的開始，一個婚姻的破滅。很多人說戲子無情，雖然，我們的職業是戲子，但聽夠了太多其餘人等言不及義，口是心非之後，我其實真的覺得我們不只是有情，而是太有情。」

何如芸誇讚丁寧：「2年前我被廣大群眾撻伐的時候，她是唯一一個為我發聲的藝人，她沒有想過值不值得，對她的工作未來會不會有影響，她就這麼幹了⋯⋯我感謝她的拔刀相助，也許改變不了什麼，但在當時，的確只有她一人……我欽佩她的做自己，那麼無畏，如此坦然。一直以來，是她先張開雙手，擁抱那個奄奄一息的我。是她教會我，媽媽也是人，不需要做到淋漓盡致，剛剛好就好。」

何如芸語重心長回顧當時：「罪惡感是什麼？不好好對待自己才是罪惡。我拍感情戲時問她，被愛是什麼感覺？實在太久沒有嘗試過了演不出來。她一邊嘆息，一面乾脆跑來片場給我擁抱。三級警戒時她知道我一個人自閉在家怕我悲從中來，送咖啡豆來給我，約在漁人碼頭見面，結果被網友罵到臭頭。我會勸她凡事不要太衝動，多留點心眼，也是因為我披荊斬棘走來，一直小心翼翼做人，我怕她受傷害。」

最後對好友丁寧溫情喊話：「所有的往事歷歷，這2個女人認識近30年，才開始認真相伴相惜起來。答應我，從今往後，不只要相濡以沫，還要相忘於江湖，好嗎？祝福彼此」；一番真情告白也感動網友，大讚她倆的友情，柯以柔說：「令人感動的情誼～好值得珍惜的二位姐姐」、鍾欣凌：「相知相惜的俠女們」、陶晶瑩：「祝福每一個努力的女人（何如芸：這時候來首「女人心事」多好）」，4小時破7千讚。