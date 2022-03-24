宜蘭綠色博覽會3月24日在冬山河生態綠舟，全新發表「夢幻島嶼的永續傳說」年度環境主題劇，該劇由宜蘭在地知名音樂家及專業舞者共同創作演出，透過全新的互動音樂舞劇，讓遊客在欣賞表演藝術同時，也能理解生物及棲地多樣性保育的刻不容緩。

「夢幻島嶼的永續傳說」年度環境主題劇，由宜蘭在地知名音樂家李建興擔任製作人兼統籌、表演才子徐灏翔擔任總導演、留美學成歸國的林瑞瑜擔任現場執行導演、劇作家張李怡君擔任編劇等及多位宜蘭在地專業舞者共同演出創作。

蘭陽文教基金會副執行長許明輝表示，龜山島的龜首下方有一個活火山，除了一隻烏龜怪方蟹，底下幾乎沒有生物可以存活，牠一直到1997年才被發布為世界新種，全世界有積極在研究的就是宜蘭，如果說氣候變遷、地球暖化越來越嚴重，多理解一些生物生命裡的奧秘，或許未來環境越來越糟，這些研究出來的基因密碼可以幫助我們。