陳時中說明，ACIP委員對於5到11歲兒童基礎劑、12到17歲青少年追加劑皆決議「暫不施打」，但同意12到17歲青少年施打莫德納做為基礎劑。 （陳人齊攝）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今下午召開會議討論兒童及青少年疫苗接種事宜，衛福部長陳時中傍晚表示，與會委員對於5到11歲兒童基礎劑、12到17歲青少年追加劑皆決議「暫不施打」，並同意12到17歲青少年施打莫德納做為基礎劑。

陳時中說明，針對5到11歲兒童是否施打第1、2劑，ACIP委員認為還需要再觀察，目前相關資料尚未完全，縱使要打，也要觀察一段時間再施打；待國際間有更新的證據出來後再擇期開會討論。

至於12到17歲青少年是否追加接種第3劑，陳時中表示，目前成人第3劑接種間隔縮短為12周，對此專家認為還需要時間觀察，如與基礎劑間隔太近，產生心肌炎等不良反應的可能性仍高；他進一步指出，如果要打，至少要間隔5、6個月，不良反應會少一點。

另外本次會議也討論到是否開放莫德納疫苗供青少年接種，陳時中表示，與會專家同意增加青少年接種第1、2劑的選項，每季0.5毫升，兩劑需間隔12周；如已打BNT第1劑的青年，也可混打莫德納做為第2劑。

陳時中表示，這是專家會議剛剛出爐的決議，相關行政作業尚未完成，正式實施時間會再向大家說明；至於青少年接種莫德納是否會比照BNT採校園施打，他表示會再與地方政府研議。