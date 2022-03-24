「紅背心的征途」一書，描述新北市府團隊跨局處合作防疫的故事，市長侯友宜在書上簽名，寫下「湘儀，勇於挑戰未來，人生才沒有白來，願上天給予更多的祝福。」讓戴湘儀選在今年西洋情人節離開新北市府，隔日正式宣布投入新北市新莊區市議員選舉，做事市長侯友宜的鼓勵是關鍵。「如果真的有機會做一些事情，別人沒有機會，現在自己的機會來了，為什麼不好好把握？」

戴湘儀剛開開始四處拜訪，很怕別人覺得是為目的而來，真性情的戴湘儀不穿背心，可以在一個文創咖啡坐一下午，遇到熱情的里長願意多談一些建設和需求，就不限時間坐下來深入討論。

新莊是一個新舊相融的地方，有廟街文化、有歷史痕跡，有頭前重劃區、副都心的城市景象，交通捷運路網越來越完善。在英國念藝術市場鑑賞的戴湘儀，對塭仔圳有更多想像。

戴湘儀表示，塭仔圳規劃有輔仁街，未來會納入學生的創意，將是新北很重要的創意基地；深入了解新莊之後，發現新莊其實充滿活力，像是新莊騷這本在地刊物，就是由在地年輕人發行，挖掘新鮮的新莊故事，之前曾到中藥店轉型成中藥咖啡廳的「元益蔘藥行」辦活動，也是新莊年輕人新創意的代表。

國民黨新北市黨部上週五公告議員選舉提名登記辦法，13個選區將提名37人；本週展開領表登記作業，明(25)是登記最後一天。第3選區新莊應選7席，國民黨提名4席，議長蔣根煌、議員蔡健棠尋求連任，資深議員黃林玲玲交棒兒子黃聖超，被媒體稱為侯家軍「最美背後靈」的戴湘儀以婦女保障名額免初選。