宏佳騰今（24）日召開董事會，通過110年度財報及盈餘分派案，去年稅後淨利為新台幣3.5億元，EPS為4.72元，YOY 47.96％；營收、淨利雙雙續創新高。同時通過度盈餘分派案，擬發放現金股利3元，以24日收盤價53.5元計算，殖利率約5.6％。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，受惠去年外銷沙灘車（ATV）出貨暢旺，內銷部分也因為有搭載升級版智慧儀表CROXERA 6的Ai-1 Ultra ABS，也同步推出業界首創的「DAPS死角預防系統」（需搭配指定行車紀錄器）…等新產品推出熱賣和振興券激勵加持，帶動整體營運上揚，使得營收、獲利得以連續兩年創新高。

鍾杰霖表示，宏佳騰在去年底宣布推出Ai-4 Ever，成為領先業界，市場唯一推出綠牌、白牌、三輪商務完整系列車款以及銷售速度最快的電動機車品牌後，近日再推出全球首款可搭載於各式車款的「CROXERA M智慧後照鏡」-CROXERA Miracle，準備搶佔全球機車後裝市場。

宏佳騰的「CROXERA M智慧後照鏡」可透過App程式，自行定義智慧後照鏡上方守護光條顯示顏色，鏡面上的測速照相與智慧事件警示燈，也會在車主騎乘行經測速相機路段時，以恆亮顯示提醒車主留意，並在騎乘超速時，搭配守護光條以共同閃爍方式提醒車主避免違規；未來並可進一步整合CROXERA雲端系統共享之危險路段、道路施工路段等交通事件資訊，打造更多元完整的智慧交通解決方案。

「CROXERA M智慧後照鏡」內建低功耗藍牙Bluetooth LE 5.2技術，提供快速且穩定的傳輸效率，車主可藉由手機與專屬CROXERA Edge App進行連線，串聯CROXERA雲端聯網來享有CROXERA系統貼心的機車安全服務外，更能擁有OTA韌體更新功能享有最新的智慧服務。

法人表示，宏佳騰近幾年來透過不斷的創新，打破車廠之間的藩籬，開發出多款可搭載於不同品牌車款的產品，加上電動車發展有成，長期維持銷售市佔第二的角色，後續動能看旺，今年營運再度成長可期。