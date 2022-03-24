雲林縣北港糖廠流浪狗眾多民眾止步，公所表示持續加強結紮人道減量。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年，但環境清幽仍有民眾前往休憩，不過近年來流浪狗不斷增加，不時傳出民眾被流浪狗追逐甚至咬傷，已有不少人因而止步，北港鎮公所24日表示將加強結紮同時宣導不要棄養、寵物登記等方式，人道減少流浪狗數量。

北港糖廠前身為日據時期北港製糖株式會社，1910年興建至今已有百年歷史，2005年停止製糖業務，目前僅有少數員工在此進出。廠內種植大量熱帶花樹，如同1座植物園，由於閒置多年生態反而得以保存，經常可見松鼠出沒，是在地人的後花園。

不少民眾表示，糖廠內近年來出現許多流浪狗，至少有10隻，這些流浪狗在大門、舊員工宿舍、製糖區、附近甘蔗園活動，有人走過或騎機車經過，便狂吠甚至群起追逐，讓原本習慣到糖廠散步休閒的民眾止步，希望相關單位能設法處理。

北港代理鎮長蕭美文表示，據了解糖廠附近有人定期餵食流浪狗，數量才會愈來愈多，目前《動保法》規定精準捕捉，除非民眾遭咬傷報案並指認，才能請動植物防疫所人員捕捉，否則只能藉由加強結紮等人道方式，逐步減少流浪狗數量。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志說，《動保法》規定零安樂死，因此流浪狗只能進行收容，目前全縣委託代養場收容的流浪狗已接近400隻，呈飽和狀態，只能藉由鼓勵領養或自然死亡減少數量。

廖培志指出，北港糖廠附近有人定期餵養流浪狗，將請餵養者盡量遠離糖廠餵養，以減少流浪狗在廠區出沒，配合TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）避免持續繁殖，以及落實「寵物登記」制度減少棄養情況。