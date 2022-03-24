央行公布的2月M1B、M2年增率持續下滑，M1B年增率11.08%創18個月來新低，M2年增率7.67%創15個月來新低。M1B和M2年增率從去年下半年開始，已經看到趨勢上的改變。央行經研處副處長蔡惠美表示，109年的M2年增率趨勢都是向上，但到去年110年的H2，就看到M2的年增率趨勢開始向下。

M2是廣義貨幣供給額的衡量數據，涵蓋流動性較低的準貨幣(定存、外匯存款等)。M2用來衡量整個市場資金的供應量，可看出資金是否外流的動向。當M2年增率趨勢持續上升，代表廣義資金供應量增加，有利於消費和股市等投資市場；而當M2年增率趨勢持續下滑，代表廣義資金供應量減弱，不利於消費和股市等投資市場。

2月銀行外匯存款餘額持續再創歷史新高，顯示出口商業績暢旺致外匯收入增加，2月外匯存款餘額為7兆5152億元，單月增668億元新台幣。主要是台灣出口表現非常好，廠商獲得很高的外匯收入，推升外匯存款餘額。

央行統計顯示，外資匯入後，暫時停泊餘裕資金的外國人新台幣存款帳戶，2月為2148億元，較上月增加。

2月雖然在2月24日發生俄烏戰爭，但2月台股指數平均仍有「萬八」，央行統計的2月證券劃撥存款餘額3.1889兆元則是再創歷史新高。