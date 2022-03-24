桃園雲豹職業籃球隊本周將進行2場比賽， 分別為25日在主場迎戰台南台鋼獵鷹、27日則作客台中葳格太陽，總教練王志群認為，團隊上周在戰術執行上未能達到應有表現，回去已經針對此做檢討及調整，盼本週2戰能有效發揮。

而為響應3月26日的國際關燈日，雲豹球團提早在明天主場賽事前，舉行關燈1分鐘活動，並鼓勵球迷26日當天在家同步熄燈，透過一己之力，減少碳排放量與地球能源，守護美好環境。

上周雲豹在客場歷經海神震撼教育吞敗後，明天對上近２次對戰都奪勝的獵鷹，希望能全力搶勝，王志群認為，球員攻守與心態轉換應做的更到位，他說：「每場比賽要面對球員與環境都不同，唯獨心態一定要保持好，用好的心態來面對每場球賽，不能因為之前主場贏球就自我膨脹。」

隊長鄭瑋則認為，團隊上周確實有許多缺失，這幾天訓練大家也針對不足之處做了調整，他說：「我告訴隊友們就是要保持平時練習狀態，只要我們做好練習時的事，整個比賽內容就會好很多。」

全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour地球關燈一小時」活動，提倡在每年3月最後一個周六，於當地時間晚上8點30分，一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，無論年齡、階級等背景的人，都能透過日常習慣的改變，愛護孕育無限生命茁壯的地球。

今年國際關燈日將於3月26日晚間8時30分展開，雲豹籃球隊母公司雲豹能源偕同全隊一同響應，特別選在3月25日晚間7點主場賽事開賽前，全場關燈1分鐘，為26日關燈日暖身，鼓勵球迷在26日當天在家同步熄燈。

凡於25日當天來到雲豹主場，一同參與關燈活動，隨手拍下現場畫面，上傳至Instagram打卡，並追蹤桃園雲豹籃球隊及雲豹能源的官方帳號，賽後出示打卡及追蹤畫面，即可兌換小禮物。