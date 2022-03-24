新北市金山警分局於今（24）日舉辦民防、義警幹部暨常年訓練。（金山警分局提供）

新北市金山警分局於今（24）日舉辦民防、義警幹部暨常年訓練，新北市警局局長黃宗仁率副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全親臨會場，慰勉民防、義警人員的辛勞與奉獻。

黃宗仁表示，去年台灣因新冠肺炎與非洲豬瘟，遭受空前的危險與艱難，新北市警局的8000警察大軍也是全國最危險、壓力最大的警察機關！「最不好的時代，也是最好的時代」在對抗嚴峻疫情的這一年，不僅一起攜手渡過疫情難關，竟能接連奪下行政院最高榮譽的政府服務獎丶警界奧斯卡-國家警光獎丶交通界頂尖的金安奬等三項大滿貫紀錄。

新北市警局更在全國四大民調中全居榜首，六都第一！這些成績都有賴所有民力與警察人員的犧牲與付出，讓新北市成功戰勝疫情，也戰勝新北市的不法份子，讓市民安居樂業。

金山警分局長詹志文表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，除積極偵破詐騙機房與追緝詐欺車手外，分局暨轄區各金融機構、超商等，成立Line群組宣導最新詐騙手法及案例，將詐騙攔阻於臨櫃匯款前，面對暴力事件也絕不寬貸，啟動快打警力壓制，維護治安穩定。