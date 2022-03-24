台灣去年申請加入CPTPP，因應未來可能對農業造成衝擊，行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取「全面推動綠色環境給付」報告後表示，他已核定自今年第一期稻作起推動「水稻收入保險」，全台21萬餘戶稻農一律納保「基本險」，保費由中央全額補助，同時農民也可依需求自行決定投保「加強險」；此外，新一期的「綠色環境給付計畫」經費，預計今年起分4年投入400億元，希望藉由相關政策推動，將我國加入CPTPP的外部競爭壓力，轉化為促進台灣農業轉型升級的新動力。

綠色環境給付政策透過農業環境基本給付，只要農地農耕就會給予獎勵，另對於配合政府政策，將稻田轉作為「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）等具進口替代性或外銷潛力的作物者，以及採取有機、友善耕作或可溯源產銷履歷的農民，以堆疊加值方式，使其獲得更多獎勵。

蘇貞昌指出，為保障稻農權益，他已核定自今年第1期稻作起推動「水稻收入保險」，全台21萬餘戶稻農一律納保「基本險」，保費由中央全額負擔補助，政府運用相當於以往每年投入在稻田天災現金救助約3億元的經費，來提供基本保障，並將保障範圍從天然災害擴大到疾病與蟲害等風險。

此外，對於希望確保收入高於成本及合理利潤的稻農，政府也提供「加強險」，可讓農民依需求自行決定投保，保費由中央補助一半，農民最低只需繳交1成保費，保單即可生效；當減產達5％時，即可獲得理賠，且災損愈多，所獲得的理賠額度就愈高。

蘇貞昌進一步表示，他也已經核定新一期的「綠色環境給付計畫」經費，期程自今年至114年，預計4年投入400億元，此為政府重大農業投資，後續請農委會併同水稻保險做好政策宣傳，完善配套措施，並依試辦情形滾動檢討，以落實農地農用、增進農地多元利用，發揮政策執行綜效。

蘇貞昌強調，因應我國申請加入CPTPP可能對農業、農民產生的衝擊，政府除持續加速稻米產業結構調整外，並請農委會持續積極推動在地生產、在地銷售的「地產地銷」，建構完整冷鏈、拓展國際市場及持續擴大農業保險等措施，期待將加入CPTPP的外部競爭壓力，轉化為促進台灣農業轉型升級的新動力，為農民創造更好的收益。